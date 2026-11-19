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Поезд "Таврия" Москва – Керчь отправлен со станции Тамань
Поезд "Таврия" Москва – Керчь отправлен со станции Тамань - 19.11.2026, ПРАЙМ
Поезд "Таврия" Москва – Керчь отправлен со станции Тамань
Пассажирский поезд "Таврия" Москва – Керчь отправлен со станции Тамань после открытия движения по первому пути моста в Крым, сообщает Минтранс России. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:16+0300
2026-11-19T16:16+0300
2026-11-19T16:16+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский поезд "Таврия" Москва – Керчь отправлен со станции Тамань после открытия движения по первому пути моста в Крым, сообщает Минтранс России.
"Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань", - говорится в сообщении министерства.
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