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Погрузка на сети РЖД в 2026 году составит 1,1 миллиарда тонн
Погрузка на сети РЖД в 2026 году составит 1,1 миллиарда тонн - 19.11.2026, ПРАЙМ
Погрузка на сети РЖД в 2026 году составит 1,1 миллиарда тонн
Погрузка на сети РЖД в 2026 году будет чуть ниже предыдущего года и составит 1,1 миллиарда тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:57+0300
2026-11-19T13:57+0300
2026-11-19T14:02+0300
бизнес
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в 2026 году будет чуть ниже предыдущего года и составит 1,1 миллиарда тонн, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "Погрузка в этом году будет чуть ниже предыдущего года, это будет где-то 1 миллиард 100 миллионов тонн грузов", - сказал Белозеров в интервью ИС "Вести".
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Бизнес, Олег Белозеров, РЖД