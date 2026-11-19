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Чистая прибыль "Европлана" по МСФО выросла в 2,4 раза

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО выросла в 2,4 раза - 19.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО выросла в 2,4 раза

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО выросла по итогам первых трех кварталов в 2,4 раза в годовом выражении и составила 7,1 миллиарда рублей,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:17+0300

2026-11-19T10:17+0300

2026-11-19T10:17+0300

финансы

бизнес

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО выросла по итогам первых трех кварталов в 2,4 раза в годовом выражении и составила 7,1 миллиарда рублей, сообщает компания. "ПАО "ЛК "Европлан"… объявляет консолидированные финансовые результаты за девять месяцев 2026 года. Чистая прибыль составила 7,1 миллиарда рублей (плюс 141% по сравнению с (первыми - ред.) девятью месяцами 2025)", - говорится в сообщении. Уточняется, что этого удалось достичь за счет меньших расходов на возможные потери и из-за улучшения качества лизингового портфеля. "Лизинговый портфель составил 135,6 миллиарда рублей (минус 20% с начала 2025 года). Снижение обусловлено плановым выбытием по сроку и ускоренным выбытием из-за просрочек по договорам лизинга", - объяснили в компании. Там добавили, что объем нового бизнеса стал меньше, чем в предыдущие годы: в прошлом году лизинговый рынок России упал примерно на 50% и остается на том же уровне.

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