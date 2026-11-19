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Чистая прибыль Alibaba в первом полугодии выросла на 17%

Чистая прибыль Alibaba в первом полугодии выросла на 17% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Alibaba в первом полугодии выросла на 17%

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого полугодия текущего финансового года выросла на... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:30+0300

2026-11-19T14:30+0300

2026-11-19T14:30+0300

бизнес

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого полугодия текущего финансового года выросла на 17,1% в годовом выражении и составила 75,072 миллиарда юаней, или 11,2 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию по итогам отчетного периода выросла до 3,74 юаня (0,56 доллара) c 3,34 юаня годом ранее. Выручка Alibaba увеличилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 540,472 миллиарда юаней, или 80,6 миллиарда долларов. При этом по итогам второго квартала финансового года чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла в три раза в годовом выражении, до 64,535 миллиарда юаней, или 9,6 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию увеличилась до 3,24 юаня (0,48 доллара) с 1,09 юаня год назад Выручка во втором квартале выросла на 9,6%, до 271,519 миллиарда юаней (40,5 миллиарда долларов), прогноз составлял 269,81 миллиарда юаней. В том числе за квартал выручка подразделения AI Cloud and Compute Services выросла в полтора раза в годовом выражении, до 60,973 миллиарда юаней (9 миллиардов долларов). Выручка от управления клиентами (customer management) в китайской электронной коммерции снизилась на 5%, до 75,033 миллиарда юаней (11,2 миллиарда долларов). Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, китай, джек ма, alibaba, aliexpress, taobao