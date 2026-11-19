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Началась проходка левого тоннеля между будущими станциями "Ракитки" и "Десна"

Началась проходка левого тоннеля между будущими станциями "Ракитки" и "Десна" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Началась проходка левого тоннеля между будущими станциями "Ракитки" и "Десна"

Началась проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Ракитки" и "Десна" Троицкой линии московского метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:18+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Началась проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Ракитки" и "Десна" Троицкой линии московского метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Началась проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Ракитки" и "Десна" Троицкой линии метро. Щит "Василиса" пройдет 2,56 километра. Максимальная глубина составит 39 метров. Завершить работы планируем в 2027-м", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр отметил, что "Василиса" - один из "ветеранов" московского метростроя, в послужном списке которого тоннели пяти линий: Сокольнической, Солнцевской, Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской. "Старт проходки правого перегонного тоннеля между "Ракитками" и "Десной" запланирован на декабрь этого года", - уточнил он. Собянин напомнил, что в июле завершили левый перегонный тоннель на участке "Новомосковская" — "Сосенки", сейчас там же продолжается сооружение правого тоннеля, а щит "Натали" работает между "Кедровой" и "Ватутинками". "Одновременно ведем строительство всех шести станций южного участка Троицкой линии. Доступ к метро получат больше 450 тысяч москвичей, которые живут или работают в Троицке, Ватутинках и других близлежащих поселениях. Благодаря продлению линии до Троицка сотни тысяч жителей и работников ТиНАО получат удобные станции метро в транспортной доступности, а время в пути до БКЛ для них сократится почти в два раза", - отметил мэр. По его словам, Троицкая линия метро соединит Троицкий административный округ с ключевыми точками притяжения столицы, и к 2030 году с развитием ТиНАО пассажиропоток линии достигнет свыше 350 тысяч поездок в сутки, при этом пассажиров будут перевозить больше 70 современных поездов российского производства. "Уже сегодня Троицкая линия имеет пять пересадок на четыре линии рельсового каркаса: МЦК, БКЛ, Калужско-Рижскую и Сокольническую. В перспективе появится пересадка на станцию "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро", - заключил Собянин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сергей собянин, бкл