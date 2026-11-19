https://1prime.ru/20261119/proizvoditel-875367515.html

Китайский производитель авто просит суд прекратить охрану бренда VOYA

Китайский производитель авто просит суд прекратить охрану бренда VOYA - 19.11.2026, ПРАЙМ

Китайский производитель авто просит суд прекратить охрану бренда VOYA

Китайский производитель автомобилей Voyah Automotive Technology просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака VOYA,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:04+0300

2026-11-19T12:04+0300

2026-11-19T12:04+0300

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роспатент

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей Voyah Automotive Technology просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака VOYA, принадлежащего китайскому производителю электросамокатов Ningbo Brightway Intelligent Technology, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Спорный бренд был зарегистрирован Роспатентом в 2021 году для единственного класса товаров, включающего в себя электрические транспортные средства, в том числе автомобили, самокаты, скутеры, велосипеды, а также отдельные комплектующие. Истец просит суд аннулировать товарный знак ответчика ввиду его неиспользования. "Истец указывает на неиспользование знака в течение трех лет и полагает, что его регистрация препятствует правовой охране собственного сходного обозначения", - пояснили агентству в пресс-службе суда. Там отметили также, что в ходе предварительного заседания сообщили о подаче ответчиком в Роспатент заявления о регистрации перехода исключительного права на спорный знак, и суд предоставил сторонам дополнительное время для мирного урегулирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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