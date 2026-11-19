МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. На валютном рынке до конца недели сохранится влияние сочетания внешнеполитических сигналов, нефтяной конъюнктуры, операций Министерства финансов по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики Банка России. Дополнительную поддержку рублю могут оказать предстоящая трехсторонняя встреча в Шэньчжэне и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием Владимира Путина. Ожидания рынка от переговоров умеренно позитивные: диалог лидеров способен снизить геополитические риски и улучшить настроения инвесторов, однако эффект будет зависеть от конкретных итогов встреч и последующих сигналов.На китайском направлении важными факторами останутся динамика юаня, спрос на китайскую валюту для расчетов и развитие торгово-экономического сотрудничества. Более активный диалог Москвы, Пекина и Вашингтона может снизить неопределенность на внешних рынках и поддержать спрос на рубль.В то же время индекс доллара продолжает укрепление, оказывая давление на драгоценные металлы и сырьевые рынки. Американская валюта растет в рамках среднесрочного восходящего тренда, сформированного после закрепления выше 100 пунктов по индексу доллара летом. Фундаментальным фактором выступает рост экономики Соединенных Штатов Америки, усиливающий ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы в декабре.Дополнительную поддержку доллару оказывают коррекция на американском фондовом рынке и рост доходности 30-летних казначейских облигаций до 5,73%. При этом влияние глобальной динамики доллара на рубль остается ограниченным.Нефтяной рынок испытывает давление из-за сокращения геополитической премии за риск и восстановления мировых поставок. До конца месяца Brent может закрепиться в диапазоне 80–100 долларов за баррель, Urals в ноябре ориентируется на 60–90 долларов. Золото и серебро продолжают среднесрочные нисходящие тренды, ориентиры движения составляют 3500 и 40 долларов за тройскую унцию соответственно, потенциал роста ограничен уровнями 4150 и 55 долларов.Рубль сохраняет привлекательную доходность на фоне паузы в смягчении денежно-кредитной политики Банка России и комфортного для экономики сальдо платежного баланса, профицит которого уверенно держится выше 10 миллиардов долларов в месяц. При этом с начала недели российская валюта демонстрирует плавное и незначительное ослабление.В ближайшее время ожидаем доллар в диапазоне 80–85 рублей, евро — 88–94 рублей, юань — 12–12,6 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. На валютном рынке до конца недели сохранится влияние сочетания внешнеполитических сигналов, нефтяной конъюнктуры, операций Министерства финансов по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики Банка России. Дополнительную поддержку рублю могут оказать предстоящая трехсторонняя встреча в Шэньчжэне и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с участием Владимира Путина. Ожидания рынка от переговоров умеренно позитивные: диалог лидеров способен снизить геополитические риски и улучшить настроения инвесторов, однако эффект будет зависеть от конкретных итогов встреч и последующих сигналов.
На китайском направлении важными факторами останутся динамика юаня, спрос на китайскую валюту для расчетов и развитие торгово-экономического сотрудничества. Более активный диалог Москвы, Пекина и Вашингтона может снизить неопределенность на внешних рынках и поддержать спрос на рубль.
В то же время индекс доллара продолжает укрепление, оказывая давление на драгоценные металлы и сырьевые рынки. Американская валюта растет в рамках среднесрочного восходящего тренда, сформированного после закрепления выше 100 пунктов по индексу доллара летом. Фундаментальным фактором выступает рост экономики Соединенных Штатов Америки, усиливающий ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы в декабре.
Дополнительную поддержку доллару оказывают коррекция на американском фондовом рынке и рост доходности 30-летних казначейских облигаций до 5,73%. При этом влияние глобальной динамики доллара на рубль остается ограниченным.
Нефтяной рынок испытывает давление из-за сокращения геополитической премии за риск и восстановления мировых поставок. До конца месяца Brent может закрепиться в диапазоне 80–100 долларов за баррель, Urals в ноябре ориентируется на 60–90 долларов. Золото и серебро продолжают среднесрочные нисходящие тренды, ориентиры движения составляют 3500 и 40 долларов за тройскую унцию соответственно, потенциал роста ограничен уровнями 4150 и 55 долларов.
Рубль сохраняет привлекательную доходность на фоне паузы в смягчении денежно-кредитной политики Банка России и комфортного для экономики сальдо платежного баланса, профицит которого уверенно держится выше 10 миллиардов долларов в месяц. При этом с начала недели российская валюта демонстрирует плавное и незначительное ослабление.
В ближайшее время ожидаем доллар в диапазоне 80–85 рублей, евро — 88–94 рублей, юань — 12–12,6 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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