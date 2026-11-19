https://1prime.ru/20261119/putin-875364843.html
Путин: число проверок надзорными органами в РФ сократилось благодаря проведенной реформе
Путин: число проверок надзорными органами в РФ сократилось благодаря проведенной реформе - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин: число проверок надзорными органами в РФ сократилось благодаря проведенной реформе
Президент России Владимир Путин, приветствуя участников 7-го Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов, отметил, что благодаря проведенной пять лет... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:51+0300
2026-11-19T10:51+0300
2026-11-19T10:51+0300
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников 7-го Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов, отметил, что благодаря проведенной пять лет назад реформе существенно сократилось число проверок при одновременном росте их результативности.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отмечу, что в этой системе сегодня трудятся более 100 тысяч инспекторов по всей стране. Благодаря проведенной 5 лет назад реформе существенно сократилось число проверок при одновременном росте их результативности, расширилась практика адресных мероприятий, которые основаны на индикаторах риска и дают большой эффект для граждан, государства и бизнеса", - говорится в приветствии.
Президент отметил важность дальнейшего движения вперед: не создавая избыточной нагрузки на добросовестных предпринимателей, делать акцент на предупреждении и профилактике нарушений, активнее внедрять цифровые инструменты: дистанционные методы контроля, анализ больших данных, искусственный интеллект, спутниковый мониторинг.
Он подчеркнул, что такие современные технологии повышают прозрачность и предсказуемость работы, а значит укрепляют доверие к контрольным органам, содействуют улучшению делового климата.
"Убежден, что высказанные в ходе форума предложения и рекомендации помогут решению этих значимых задач. Желаю вам успехов", - добавил Путин.
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общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников 7-го Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов, отметил, что благодаря проведенной пять лет назад реформе существенно сократилось число проверок при одновременном росте их результативности.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отмечу, что в этой системе сегодня трудятся более 100 тысяч инспекторов по всей стране. Благодаря проведенной 5 лет назад реформе существенно сократилось число проверок при одновременном росте их результативности, расширилась практика адресных мероприятий, которые основаны на индикаторах риска и дают большой эффект для граждан, государства и бизнеса", - говорится в приветствии.
Президент отметил важность дальнейшего движения вперед: не создавая избыточной нагрузки на добросовестных предпринимателей, делать акцент на предупреждении и профилактике нарушений, активнее внедрять цифровые инструменты: дистанционные методы контроля, анализ больших данных, искусственный интеллект, спутниковый мониторинг.
Он подчеркнул, что такие современные технологии повышают прозрачность и предсказуемость работы, а значит укрепляют доверие к контрольным органам, содействуют улучшению делового климата.
"Убежден, что высказанные в ходе форума предложения и рекомендации помогут решению этих значимых задач. Желаю вам успехов", - добавил Путин.