https://1prime.ru/20261119/putin-875364843.html

Путин: число проверок надзорными органами в РФ сократилось благодаря проведенной реформе

Путин: число проверок надзорными органами в РФ сократилось благодаря проведенной реформе - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин: число проверок надзорными органами в РФ сократилось благодаря проведенной реформе

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников 7-го Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов, отметил, что благодаря проведенной пять лет... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:51+0300

2026-11-19T10:51+0300

2026-11-19T10:51+0300

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников 7-го Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов, отметил, что благодаря проведенной пять лет назад реформе существенно сократилось число проверок при одновременном росте их результативности. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Отмечу, что в этой системе сегодня трудятся более 100 тысяч инспекторов по всей стране. Благодаря проведенной 5 лет назад реформе существенно сократилось число проверок при одновременном росте их результативности, расширилась практика адресных мероприятий, которые основаны на индикаторах риска и дают большой эффект для граждан, государства и бизнеса", - говорится в приветствии. Президент отметил важность дальнейшего движения вперед: не создавая избыточной нагрузки на добросовестных предпринимателей, делать акцент на предупреждении и профилактике нарушений, активнее внедрять цифровые инструменты: дистанционные методы контроля, анализ больших данных, искусственный интеллект, спутниковый мониторинг. Он подчеркнул, что такие современные технологии повышают прозрачность и предсказуемость работы, а значит укрепляют доверие к контрольным органам, содействуют улучшению делового климата. "Убежден, что высказанные в ходе форума предложения и рекомендации помогут решению этих значимых задач. Желаю вам успехов", - добавил Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин