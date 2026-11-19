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Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить глобальные и региональные связи
Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить глобальные и региональные связи - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить глобальные и региональные связи
Президент России Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру США Дональду Трампу обсудить на трехсторонней встрече в Шэньчжэне глобальные и... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:04+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру США Дональду Трампу обсудить на трехсторонней встрече в Шэньчжэне глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность.
Путин, Си Цзиньпин и Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
"Безусловно, нам стоит обсудить глобальные, региональные, экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую", - сказал Путин.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру США Дональду Трампу обсудить на трехсторонней встрече в Шэньчжэне глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность.
Путин, Си Цзиньпин и Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
"Безусловно, нам стоит обсудить глобальные, региональные, экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую", - сказал Путин.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.