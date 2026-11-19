https://1prime.ru/20261119/putin-875367435.html

Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить глобальные и региональные связи

Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить глобальные и региональные связи - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить глобальные и региональные связи

Президент России Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру США Дональду Трампу обсудить на трехсторонней встрече в Шэньчжэне глобальные и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:04+0300

2026-11-19T12:04+0300

2026-11-19T12:04+0300

мировая экономика

китай

кнр

сша

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875367435.jpg?1795079049

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру США Дональду Трампу обсудить на трехсторонней встрече в Шэньчжэне глобальные и региональные связи, а также энергетическую безопасность. Путин, Си Цзиньпин и Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. "Безусловно, нам стоит обсудить глобальные, региональные, экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую", - сказал Путин. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

китай

кнр

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс