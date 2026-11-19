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Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить вопросы продовольственной безопасности
Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить вопросы продовольственной безопасности - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин предложил Си Цзиньпину и Трампу обсудить вопросы продовольственной безопасности
Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обсудить вопросы... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:07+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обсудить вопросы продовольственной безопасности.
"Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
Ожидается, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Москва не исключала, что в ходе переговоров могут затронуть и тему Украины.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обсудить вопросы продовольственной безопасности.
"Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп проводят трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
Ожидается, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Москва не исключала, что в ходе переговоров могут затронуть и тему Украины.