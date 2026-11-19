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Путин отметил вклад ГТЛК в решение задач, направленных на развитие транспортных коридоров
Путин отметил вклад ГТЛК в решение задач, направленных на развитие транспортных коридоров - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил вклад ГТЛК в решение задач, направленных на развитие транспортных коридоров
Президент России Владимир Путин, поздравляя работников Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с ее 25-летием, отметил значимый вклад в решение... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:22+0300
2026-11-19T12:22+0300
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бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с ее 25-летием, отметил значимый вклад в решение задач, направленных на развитие национальных и международных транспортных коридоров - соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Особо отмечу значимый вклад компании в решение ответственных задач, направленных на развитие национальных и международных транспортных коридоров, поддержку отечественного машиностроения и в целом на укрепление технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что за прошедшие годы ГТЛК прошла большой путь от специализированной лизинговой компании до федерального института развития и одной из опорных, базовых структур отечественного транспортного комплекса.
Он добавил, что при активном участии ГТЛК масштабно обновляются парк воздушных, морских и речных судов, модернизируется городской пассажирский транспорт, внедряются современные механизмы льготного лизинга для предприятий.
Путин выразил уверенность в том, что коллектив ГТЛК, объединяющий специалистов высочайшей квалификации, и впредь будет хранить сложившиеся традиции и успешно воплощать в жизнь перспективные инвестиционные проекты.
"Желаю вам доброго здоровья и ярких достижений", - добавил он.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с ее 25-летием, отметил значимый вклад в решение задач, направленных на развитие национальных и международных транспортных коридоров - соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Особо отмечу значимый вклад компании в решение ответственных задач, направленных на развитие национальных и международных транспортных коридоров, поддержку отечественного машиностроения и в целом на укрепление технологического суверенитета страны", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что за прошедшие годы ГТЛК прошла большой путь от специализированной лизинговой компании до федерального института развития и одной из опорных, базовых структур отечественного транспортного комплекса.
Он добавил, что при активном участии ГТЛК масштабно обновляются парк воздушных, морских и речных судов, модернизируется городской пассажирский транспорт, внедряются современные механизмы льготного лизинга для предприятий.
Путин выразил уверенность в том, что коллектив ГТЛК, объединяющий специалистов высочайшей квалификации, и впредь будет хранить сложившиеся традиции и успешно воплощать в жизнь перспективные инвестиционные проекты.
"Желаю вам доброго здоровья и ярких достижений", - добавил он.