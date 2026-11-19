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Путин сообщил, что обсудил с лидерами Китая и США вопросы свободного судоходства
Путин сообщил, что обсудил с лидерами Китая и США вопросы свободного судоходства - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин сообщил, что обсудил с лидерами Китая и США вопросы свободного судоходства
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом затрагивались вопросы обеспечения... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:20+0300
2026-11-19T15:20+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом затрагивались вопросы обеспечения свободного судоходства. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Говорили о некоторых проблемах, связанных со свободой судоходства", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
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россия, мировая экономика, китай, сша, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом затрагивались вопросы обеспечения свободного судоходства.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.
"Говорили о некоторых проблемах, связанных со свободой судоходства", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции.
Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.