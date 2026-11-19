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Путин прокомментировал удары ВСУ по Крымскому мосту
Путин прокомментировал удары ВСУ по Крымскому мосту - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин прокомментировал удары ВСУ по Крымскому мосту
Россия не перевозила нефтепродукты по Крымскому мосту, это подтверждает его статус исключительно мирного объекта, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:37+0300
2026-11-19T15:37+0300
2026-11-19T15:37+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия не перевозила нефтепродукты по Крымскому мосту, это подтверждает его статус исключительно мирного объекта, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу сказать, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. Мы уже очень давно - я давал такое прямое указание - Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.На пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне он отметил, что Россия давно не использует Крымский мост ни для перевозки военной техники, ни для перемещения боеприпасов. "Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста. Ну, а мост мы, конечно, восстановим", - отметил Путин.Он подчеркнул, что Крымский мост будет восстановлен"Железнодорожный, по-моему, восстановлен", - добавил президент.Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено из-за атак БПЛА с 17 ноября, специалисты оценивают нанесенный ущерб.Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, заявившего, что мост подвергся очередной атаке, движение поездов будет восстановлено сегодня.В четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
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РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС, Крымский мост, КРЫМ
Путин прокомментировал удары ВСУ по Крымскому мосту
Путин: крымский мост является исключительно мирным объектом
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия не перевозила нефтепродукты по Крымскому мосту, это подтверждает его статус исключительно мирного объекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу сказать, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. Мы уже очень давно - я давал такое прямое указание - Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.
На пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне он отметил, что Россия давно не использует Крымский мост ни для перевозки военной техники, ни для перемещения боеприпасов.
"Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста. Ну, а мост мы, конечно, восстановим", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что Крымский мост будет восстановлен
"Железнодорожный, по-моему, восстановлен", - добавил президент.
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено из-за атак БПЛА с 17 ноября, специалисты оценивают нанесенный ущерб.
Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, заявившего, что мост подвергся очередной атаке, движение поездов будет восстановлено сегодня.
В четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.