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Организуется работа по перевозке пассажиров после открытия Крымского моста
Организуется работа по перевозке пассажиров после открытия Крымского моста - 19.11.2026, ПРАЙМ
Организуется работа по перевозке пассажиров после открытия Крымского моста
Организуется работа по перевозке пассажиров и вводу поездов в график после открытия движения по первому пути Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Андрей... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:07+0300
2026-11-19T16:07+0300
2026-11-19T16:07+0300
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туризм
россия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Организуется работа по перевозке пассажиров и вводу поездов в график после открытия движения по первому пути Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Ранее в четверг он сообщил, что открыто движение по первому железнодорожному пути Крымского моста, первые составы отправятся в ближайшее время.
"Организуется работа по перевозке пассажиров и ввод поездов в график. Все необходимые поручения Минтрансу на этот счет даны", - сообщил Никитин журналистам.
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бизнес, туризм, россия
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Организуется работа по перевозке пассажиров и вводу поездов в график после открытия движения по первому пути Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Ранее в четверг он сообщил, что открыто движение по первому железнодорожному пути Крымского моста, первые составы отправятся в ближайшее время.
"Организуется работа по перевозке пассажиров и ввод поездов в график. Все необходимые поручения Минтрансу на этот счет даны", - сообщил Никитин журналистам.