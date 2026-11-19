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Организуется работа по перевозке пассажиров после открытия Крымского моста

Организуется работа по перевозке пассажиров после открытия Крымского моста - 19.11.2026, ПРАЙМ

Организуется работа по перевозке пассажиров после открытия Крымского моста

Организуется работа по перевозке пассажиров и вводу поездов в график после открытия движения по первому пути Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Андрей... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:07+0300

2026-11-19T16:07+0300

2026-11-19T16:07+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Организуется работа по перевозке пассажиров и вводу поездов в график после открытия движения по первому пути Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. Ранее в четверг он сообщил, что открыто движение по первому железнодорожному пути Крымского моста, первые составы отправятся в ближайшее время. "Организуется работа по перевозке пассажиров и ввод поездов в график. Все необходимые поручения Минтрансу на этот счет даны", - сообщил Никитин журналистам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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