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Реформа ВТО подразумевает выполнение имеющихся норм, а они долгое время обнулены - Путин

Реформа ВТО подразумевает выполнение имеющихся норм, а они долгое время обнулены - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ

Реформа ВТО подразумевает выполнение имеющихся норм, а они долгое время обнулены - Путин

Реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) подразумевает выполнение уже имеющихся норм, а они на протяжении долгого времени обнулены, заявил президент... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:28+0300

2026-11-19T16:28+0300

2026-11-19T16:28+0300

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си цзиньпин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) подразумевает выполнение уже имеющихся норм, а они на протяжении долгого времени обнулены, заявил президент России Владимир Путин. "Реформирование ВТО понимается в том смысле, что должны выполняться те нормы, которые там есть, и на протяжении уже очень долгого времени они обнулены, и фактически на них никто не обращает внимания. Они не являются инструментом, который применяется в международной торговле. И это плохо, потому что это ломает всю систему международных торговых отношений", - сказал российский лидер на пресс-конференции. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, вто, атэс