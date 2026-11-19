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Названы регионы, где банки готовы выдавать самые большие кредиты

Названы регионы, где банки готовы выдавать самые большие кредиты - 19.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, где банки готовы выдавать самые большие кредиты

Банки готовы выдавать самые большие потребительские кредиты жителям Якутии, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказали РИА Новости в финансовом... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T04:36+0300

2026-11-19T04:36+0300

2026-11-19T04:36+0300

финансы

банки

якутия

москва

московская область

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банки готовы выдавать самые большие потребительские кредиты жителям Якутии, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Сравни". "По размеру одобренных кредитов лидером стала Якутия: средняя сумма составила 1,5 миллиона рублей. Второе место заняла Москва с показателем 1,3 миллиона рублей, третье - Ямало-Ненецкий автономный округ (1,16 миллиона рублей)", - говорится в исследовании. В пятерку лидеров также вошли Московская область, где банки в среднем одобряют жителям 1,14 миллиона рублей, и Удмуртия - 1,1 миллиона рублей. Отмечается, что за десять месяцев 2026 года средняя сумма, которую россияне запрашивали при оформлении потребительского кредита, составила 595,9 тысячи рублей. "Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя одобренная сумма за год увеличилась на 8% - с 728,4 тысяч до 788,1 тысяч рублей", - уточняется в исследовании.

якутия

москва

московская область

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финансы, банки, якутия, москва, московская область