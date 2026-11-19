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Международные резервы России за неделю сократились на 5,4 миллиарда долларов

Международные резервы России за неделю сократились на 5,4 миллиарда долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России за неделю сократились на 5,4 миллиарда долларов

Международные резервы России с 6 по 13 ноября уменьшились на 5,4 миллиарда долларов и составили 718,9 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:22+0300

2026-11-19T16:22+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 6 по 13 ноября уменьшились на 5,4 миллиарда долларов и составили 718,9 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 13 ноября 2026 года составили 718,9 млрд долларов США, сократившись за неделю на 5,4 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 6 ноября составляли 724,3 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, сша, банк россии, мвф