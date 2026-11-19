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Россия активно развивает ИИ, заявил Путин
Россия активно развивает ИИ, заявил Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия активно развивает ИИ, заявил Путин
Россия активно развивает искусственный интеллект, в том числе по этому направлению работают Сбербанк и "Яндекс", сообщил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:48+0300
2026-11-19T15:48+0300
2026-11-19T15:51+0300
технологии
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владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
сбербанк
яндекс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия активно развивает искусственный интеллект, в том числе по этому направлению работают Сбербанк и "Яндекс", сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства вышел к представителям СМИ после работы на саммите АТЭС, где состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом. "У нас все, что связано с технологиями искусственного интеллекта, активно развивается. Вы знаете, Сбербанк активно работает по этому направлению, "Яндекс" работает, другие есть компании, которые развивают свою деятельность все активнее и активнее", - сказал Путин журналистам.
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технологии, россия, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, сбербанк, яндекс, атэс
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Сбербанк, Яндекс, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия активно развивает искусственный интеллект, в том числе по этому направлению работают Сбербанк и "Яндекс", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства вышел к представителям СМИ после работы на саммите АТЭС, где состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.
"У нас все, что связано с технологиями искусственного интеллекта, активно развивается. Вы знаете, Сбербанк активно работает по этому направлению, "Яндекс" работает, другие есть компании, которые развивают свою деятельность все активнее и активнее", - сказал Путин журналистам.