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РФ будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин
РФ будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
РФ будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин
Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:31+0300
2026-11-19T16:31+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин.
Он сообщил, что Крым и другую часть территории нужно было связать по суше из-за постоянных угроз киевского режима уничтожить Крымский мост. Путин подчеркнул, что РФ создала возможность двигаться в Крым по суше через Запорожскую и Херсонскую области, и будет только усиливать там свое присутствие, предпринимать усилия по защите трассы "Новороссия".
"Мы будем делать все для того, чтобы защитить их, защитить эту трассу и отодвигать дальше противника на этом направлении, также, как и на других направлениях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.
В четверг Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
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Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Херсонская область, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин.
Он сообщил, что Крым и другую часть территории нужно было связать по суше из-за постоянных угроз киевского режима уничтожить Крымский мост. Путин подчеркнул, что РФ создала возможность двигаться в Крым по суше через Запорожскую и Херсонскую области, и будет только усиливать там свое присутствие, предпринимать усилия по защите трассы "Новороссия".
"Мы будем делать все для того, чтобы защитить их, защитить эту трассу и отодвигать дальше противника на этом направлении, также, как и на других направлениях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.
В четверг Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.