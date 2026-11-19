https://1prime.ru/20261119/robototekhnika-875343038.html

Возможности использования робототехники в школах предложили расширить

Возможности использования робототехники в школах предложили расширить - 19.11.2026, ПРАЙМ

Возможности использования робототехники в школах предложили расширить

Производители предлагают актуализировать требования к учебному оборудованию и развивать образовательные программы по робототехнике с учетом потребностей... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:01+0300

2026-11-19T10:01+0300

2026-11-19T10:01+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Производители предлагают актуализировать требования к учебному оборудованию и развивать образовательные программы по робототехнике с учетом потребностей промышленности, заявил генеральный директор группы компаний "Прикладная робототехника" Константин Ермишин на IV Национальном съезде учебной промышленности "УЧПРОМ-2026".По его словам, современные учебные робототехнические комплексы объединяют оборудование, программное обеспечение и различные электронные компоненты. При формировании требований к оснащению образовательных организаций важно учитывать функциональные возможности таких решений и практические задачи, которые школьники смогут выполнять с их помощью."Российские производители сегодня предлагают все более сложные робототехнические решения, которые позволяют школьникам осваивать технологии, применяемые в современной промышленности. Важно, чтобы развитие учебного оборудования сопровождалось актуализацией требований к его характеристикам и содержанию образовательных программ. Это позволит шире использовать возможности отечественной робототехники для практической подготовки будущих инженеров", — отметил Ермишин.Отдельное направление работы — развитие образовательных программ по робототехнике с учётом кадровых потребностей промышленности. Такой подход предполагает последовательное освоение инженерных компетенций и использование оборудования, позволяющего переходить от базовых учебных задач к более сложным практическим проектам.Одним из примеров сотрудничества образовательного и технологического секторов стал совместный проект ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ), компаний "Прикладная робототехника ПРО", "Рубрик-ОД", "Геоскан" и других партнеров."Для подготовки будущих инженеров важно обеспечить преемственность обучения и связь образовательных программ с реальными задачами промышленности. Мы рассматриваем робототехнику как часть комплексной образовательной среды, в которой оборудование, цифровые инструменты и методические материалы дополняют друг друга. Совместно с российскими технологическими партнерами „Просвещение“ разрабатывает решения, позволяющие последовательно развивать инженерные компетенции — от первых занятий робототехникой до профессионального образования", — добавил руководитель ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия