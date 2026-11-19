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Путин назвал "Росатом" мировым лидером по развитию ядерных технологий
Путин назвал "Росатом" мировым лидером по развитию ядерных технологий - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин назвал "Росатом" мировым лидером по развитию ядерных технологий
"Росатом" является лидером в мире по развитию ядерных технологий, заявил в четверг президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:48+0300
2026-11-19T15:48+0300
2026-11-19T15:51+0300
технологии
китай
сша
владимир путин
росатом
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" является лидером в мире по развитию ядерных технологий, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа. "По-моему, из 36 или 35 атомных электростанций, которые строятся в третьих странах, около 30 возводятся российской компанией "Росатом". Мы - лидер. Очевидный", - сказал президент России.
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технологии, китай, сша, владимир путин, росатом
Технологии, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Росатом
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" является лидером в мире по развитию ядерных технологий, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
"По-моему, из 36 или 35 атомных электростанций, которые строятся в третьих странах, около 30 возводятся российской компанией "Росатом". Мы - лидер. Очевидный", - сказал президент России.