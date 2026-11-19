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Росавиация рассчитывает заключить концессии по Бодайбо и Нарьян-Мару

Росавиация рассчитывает заключить концессии по Бодайбо и Нарьян-Мару - 19.11.2026, ПРАЙМ

Росавиация рассчитывает заключить концессии по Бодайбо и Нарьян-Мару

Росавиация рассчитывает заключить концессионные соглашения по аэродромам Бодайбо в Иркутской области и Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе в начале 2027... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:35+0300

2026-11-19T17:35+0300

2026-11-19T17:35+0300

бизнес

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иркутская область

кемерово

уфа

михаил мишустин

росавиация

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Росавиация рассчитывает заключить концессионные соглашения по аэродромам Бодайбо в Иркутской области и Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе в начале 2027 года, рассказала врио главы ведомства Наталья Андрианова. "Вышло распоряжение по Бодайбо. В правительстве находится проект распоряжения по Нарьян-Мару - мы надеемся, до конца года он тоже будет принят. Эти две концессии в начале года мы заключим", - сказала Андрианова журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". Также, по словам Андриановой, в высокой степени проработки находится концессия по аэродрому Кемерово, завершить работу по ней планируется в 2027 году. "Ну и Уфа - вот сейчас обсуждали с главой республики, что надо сдвинуть влево сроки заключения концессии, субъект и аэропорт в этом заинтересованы", - добавила она. Модернизация не менее 75 аэродромов должна завершиться в ближайшие 4 года, часть из них в высокой степени готовности, заявил ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. В сентябре занимавший тогда пост главы Минтранса РФ Андрей Никитин сообщал журналистам, что министерство активно работает над концессиями по реконструкции порядка десяти аэропортов, но подходит к этому осторожно. Механизм концессии предполагает, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Первая концессия на реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска была заключена в 2025 году.

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бизнес, россия, иркутская область, кемерово, уфа, михаил мишустин, росавиация