https://1prime.ru/20261119/rosfinmonitoring-875372621.html

Росфинмониторинг видит снижение оборота и срока жизни теневых площадок

Росфинмониторинг видит снижение оборота и срока жизни теневых площадок - 19.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг видит снижение оборота и срока жизни теневых площадок

Росфинмониторинг видит как снижение оборота, так и сокращение срока жизни теневых площадок: если раньше они могли существовать до года, то теперь работают до... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:05+0300

2026-11-19T13:05+0300

2026-11-19T13:05+0300

россия

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

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ДУШАНБЕ, 19 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг видит как снижение оборота, так и сокращение срока жизни теневых площадок: если раньше они могли существовать до года, то теперь работают до нескольких недель, рассказал РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд. "Что касается теневых площадок - идет если не снижение, то уменьшение их оборота и срока жизни. То есть, если раньше несколько месяцев, даже до года могла жить такая площадка, фактически профессиональная инфраструктура отмывания преступных доходов, то сейчас это может быть срок до нескольких недель", – сказал Негляд в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Также, по его словам, в России наблюдается снижение незаконных финансовых операций, связанных с мошенничеством, в том числе – с использование дропов. В начале ноября глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации с начала текущего года нескольких теневых площадок с объемом около 9 миллиардов рублей. Вместе с тем он обращал внимание на их универсализацию: отмывочная инфраструктура, по его словам, приобретает сетевой характер, где могут участвовать несколько площадок, аффилированность которых выявить очень сложно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг