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Росфинмониторинг не видит серьезных схем с использованием цифрового рубля
Росфинмониторинг не видит серьезных схем с использованием цифрового рубля - 19.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг не видит серьезных схем с использованием цифрового рубля
Росфинмониторинг не видит серьезных мошеннических схем с использованием цифрового рубля, но продолжит мониторить ситуацию, заявил РИА Новости статс-секретарь,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:48+0300
2026-11-19T19:48+0300
2026-11-19T19:48+0300
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ДУШАНБЕ, 19 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит серьезных мошеннических схем с использованием цифрового рубля, но продолжит мониторить ситуацию, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд.
"Мы никаких на данный момент не видим схем каких-то серьезных с использованием цифрового рубля. Но понятно, что будем наблюдать, мониторить", - сказал он в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Негляд отметил, что с точки зрения контроля для Росфинмониторинга нет разницы, в какой форме используется валюта. "Для нас никакой разницы здесь абсолютно нет. И для граждан не должно быть", - добавил он.
"Еще в прошлом году был принят, вступил в силу закон, который полностью распространил все антиотмывочные требования, существующие для обычных, традиционных видов национальной валюты на цифровой рубль. Там полный паритет, то есть регулирование абсолютно симметричное", – объяснил он.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Россияне получили возможность с 1 сентября 2026 года открывать цифровые кошельки в некоторых крупнейших банках и совершать операции в цифровых рублях. Их использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны.
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технологии, россия, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Росфинмониторинг
ДУШАНБЕ, 19 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит серьезных мошеннических схем с использованием цифрового рубля, но продолжит мониторить ситуацию, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд.
"Мы никаких на данный момент не видим схем каких-то серьезных с использованием цифрового рубля. Но понятно, что будем наблюдать, мониторить", - сказал он в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Негляд отметил, что с точки зрения контроля для Росфинмониторинга нет разницы, в какой форме используется валюта. "Для нас никакой разницы здесь абсолютно нет. И для граждан не должно быть", - добавил он.
"Еще в прошлом году был принят, вступил в силу закон, который полностью распространил все антиотмывочные требования, существующие для обычных, традиционных видов национальной валюты на цифровой рубль. Там полный паритет, то есть регулирование абсолютно симметричное", – объяснил он.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Россияне получили возможность с 1 сентября 2026 года открывать цифровые кошельки в некоторых крупнейших банках и совершать операции в цифровых рублях. Их использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны.