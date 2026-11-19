https://1prime.ru/20261119/rosfinmonitoring-875395261.html

Росфинмониторинг не видит серьезных схем с использованием цифрового рубля

Росфинмониторинг не видит серьезных схем с использованием цифрового рубля - 19.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг не видит серьезных схем с использованием цифрового рубля

Росфинмониторинг не видит серьезных мошеннических схем с использованием цифрового рубля, но продолжит мониторить ситуацию, заявил РИА Новости статс-секретарь,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:48+0300

2026-11-19T19:48+0300

2026-11-19T19:48+0300

технологии

россия

росфинмониторинг

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ДУШАНБЕ, 19 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг не видит серьезных мошеннических схем с использованием цифрового рубля, но продолжит мониторить ситуацию, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд. "Мы никаких на данный момент не видим схем каких-то серьезных с использованием цифрового рубля. Но понятно, что будем наблюдать, мониторить", - сказал он в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Негляд отметил, что с точки зрения контроля для Росфинмониторинга нет разницы, в какой форме используется валюта. "Для нас никакой разницы здесь абсолютно нет. И для граждан не должно быть", - добавил он. "Еще в прошлом году был принят, вступил в силу закон, который полностью распространил все антиотмывочные требования, существующие для обычных, традиционных видов национальной валюты на цифровой рубль. Там полный паритет, то есть регулирование абсолютно симметричное", – объяснил он. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Россияне получили возможность с 1 сентября 2026 года открывать цифровые кошельки в некоторых крупнейших банках и совершать операции в цифровых рублях. Их использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, росфинмониторинг