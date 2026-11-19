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Россия в сентябре сохранила вложения в гособлигации США на уровне $25 млн
Россия в сентябре сохранила вложения в гособлигации США на уровне $25 млн - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия в сентябре сохранила вложения в гособлигации США на уровне $25 млн
Россия в сентябре сохранила свои вложения в государственные облигации США на отметке в 25 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета американского... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T02:35+0300
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия в сентябре сохранила свои вложения в государственные облигации США на отметке в 25 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета американского финансового ведомства.
Согласно отчету, этот показатель не изменился по сравнению с августом и июлем текущего года, когда портфель американских казначейских бумаг у России также оценивался в 25 миллионов долларов.
Крупнейшими иностранными держателями государственного долга США остаются Япония (более 1 триллиона долларов), Великобритания (994,5 миллиарда долларов) и Китай (563,9 миллиарда долларов), согласно отчету.
Курс на резкое сокращение вложений в казначейские бумаги США Россия взяла весной 2018 года на фоне санкционного давления. В течение двух месяцев объем инвестиций рухнул с 96 миллиардов до 14,9 миллиарда долларов, а в дальнейшем опустился до символических значений.
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россия, финансы, сша, япония, великобритания
РОССИЯ, Финансы, США, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВАШИНГТОН, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия в сентябре сохранила свои вложения в государственные облигации США на отметке в 25 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета американского финансового ведомства.
Согласно отчету, этот показатель не изменился по сравнению с августом и июлем текущего года, когда портфель американских казначейских бумаг у России также оценивался в 25 миллионов долларов.
Крупнейшими иностранными держателями государственного долга США остаются Япония (более 1 триллиона долларов), Великобритания (994,5 миллиарда долларов) и Китай (563,9 миллиарда долларов), согласно отчету.
Курс на резкое сокращение вложений в казначейские бумаги США Россия взяла весной 2018 года на фоне санкционного давления. В течение двух месяцев объем инвестиций рухнул с 96 миллиардов до 14,9 миллиарда долларов, а в дальнейшем опустился до символических значений.