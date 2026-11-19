https://1prime.ru/20261119/rossija-875355852.html

Россия в сентябре сохранила вложения в гособлигации США на уровне $25 млн

Россия в сентябре сохранила вложения в гособлигации США на уровне $25 млн - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия в сентябре сохранила вложения в гособлигации США на уровне $25 млн

Россия в сентябре сохранила свои вложения в государственные облигации США на отметке в 25 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета американского... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T02:35+0300

2026-11-19T02:35+0300

2026-11-19T02:35+0300

россия

финансы

сша

япония

великобритания

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875355852.jpg?1795044952

ВАШИНГТОН, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия в сентябре сохранила свои вложения в государственные облигации США на отметке в 25 миллионов долларов, следует из опубликованного отчета американского финансового ведомства. Согласно отчету, этот показатель не изменился по сравнению с августом и июлем текущего года, когда портфель американских казначейских бумаг у России также оценивался в 25 миллионов долларов. Крупнейшими иностранными держателями государственного долга США остаются Япония (более 1 триллиона долларов), Великобритания (994,5 миллиарда долларов) и Китай (563,9 миллиарда долларов), согласно отчету. Курс на резкое сокращение вложений в казначейские бумаги США Россия взяла весной 2018 года на фоне санкционного давления. В течение двух месяцев объем инвестиций рухнул с 96 миллиардов до 14,9 миллиарда долларов, а в дальнейшем опустился до символических значений.

сша

япония

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, япония, великобритания