https://1prime.ru/20261119/rossija-875357528.html
Россия пригласила экономики АТР активнее пользоваться новыми маршрутами
Россия пригласила экономики АТР активнее пользоваться новыми маршрутами - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия пригласила экономики АТР активнее пользоваться новыми маршрутами
Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг",... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:18+0300
2026-11-19T06:18+0300
2026-11-19T06:18+0300
бизнес
россия
азиатско-тихоокеанский регион
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
атр
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875357528.jpg?1795058319
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые перспективы для сотрудничества в рамках АТР открывает укрепление Россией транспортного транзитного каркаса на основе восточного полигона железных дорог нашей страны, мультимодального коридора "Север-Юг" и Северного морского пути. И мы приглашаем все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.
азиатско-тихоокеанский регион
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атр, атэс
Бизнес, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТР, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые перспективы для сотрудничества в рамках АТР открывает укрепление Россией транспортного транзитного каркаса на основе восточного полигона железных дорог нашей страны, мультимодального коридора "Север-Юг" и Северного морского пути. И мы приглашаем все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.