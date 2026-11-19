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Россия пригласила экономики АТР активнее пользоваться новыми маршрутами

Россия пригласила экономики АТР активнее пользоваться новыми маршрутами - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия пригласила экономики АТР активнее пользоваться новыми маршрутами

Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг",... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:18+0300

2026-11-19T06:18+0300

2026-11-19T06:18+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия приглашает все экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе "Север-Юг", заявил президент РФ Владимир Путин. "Новые перспективы для сотрудничества в рамках АТР открывает укрепление Россией транспортного транзитного каркаса на основе восточного полигона железных дорог нашей страны, мультимодального коридора "Север-Юг" и Северного морского пути. И мы приглашаем все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атр, атэс