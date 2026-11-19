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Россия готова делиться с АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ

Россия готова делиться с АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова делиться с АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ

Россия готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ на условиях, позволяющих гарантировать сохранность данных и суверенитет,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:27+0300

2026-11-19T06:27+0300

2026-11-19T06:27+0300

технологии

россия

азиатско-тихоокеанский регион

китай

кнр

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ на условиях, позволяющих гарантировать сохранность данных и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы также готовы делиться с партнерами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта, причем на условиях, и это очень важно, я хочу это подчеркнуть, позволяющих гарантировать суверенитет и сохранность данных", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС. Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

кнр

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс, атр