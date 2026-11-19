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Россия готова делиться с АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ
Россия готова делиться с АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова делиться с АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ
Россия готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ на условиях, позволяющих гарантировать сохранность данных и суверенитет,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:27+0300
2026-11-19T06:27+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ на условиях, позволяющих гарантировать сохранность данных и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы также готовы делиться с партнерами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта, причем на условиях, и это очень важно, я хочу это подчеркнуть, позволяющих гарантировать суверенитет и сохранность данных", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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Технологии, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС, АТР
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия готова делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере цифровых решений и ИИ на условиях, позволяющих гарантировать сохранность данных и суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы также готовы делиться с партнерами по АТР своими компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта, причем на условиях, и это очень важно, я хочу это подчеркнуть, позволяющих гарантировать суверенитет и сохранность данных", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.