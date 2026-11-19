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Россия кардинально изменила структуру внутренней экономики - Путин
Россия кардинально изменила структуру внутренней экономики - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия кардинально изменила структуру внутренней экономики - Путин
Россия кардинально изменила структуру внутренней экономики, в приоритетном порядке развиваются цифровые технологии, ИИ, атомная энергетика, сообщил президент РФ | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:27+0300
2026-11-19T06:27+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия кардинально изменила структуру внутренней экономики, в приоритетном порядке развиваются цифровые технологии, ИИ, атомная энергетика, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваем передовые отрасли, цифровые технологии, искусственный интеллект, атомную энергетику", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия кардинально изменила структуру внутренней экономики, в приоритетном порядке развиваются цифровые технологии, ИИ, атомная энергетика, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы кардинально изменили структуру внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваем передовые отрасли, цифровые технологии, искусственный интеллект, атомную энергетику", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.