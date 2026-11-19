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Женщины в России вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада
Женщины в России вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада - 19.11.2026, ПРАЙМ
Женщины в России вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада
Женщины в России по итогам третьего квартала вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада - она достигла 482,5 тысячи рублей против 453,5 тысячи рублей у... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:26+0300
2026-11-19T08:26+0300
2026-11-19T08:26+0300
финансы
россия
общество
москва
магаданская область
камчатский край
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Женщины в России по итогам третьего квартала вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада - она достигла 482,5 тысячи рублей против 453,5 тысячи рублей у "сильного пола", рассказали РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".
"Клиентки маркетплейса "Финуслуги" оказались более состоятельными вкладчиками, чем клиенты-мужчины, открывая депозиты на более крупные суммы. По итогам третьего квартала 2026 года средняя сумма вклада, открытого женщинами через маркетплейс, достигла 482,5 тысячи рублей, тогда как у мужчин она составила 453,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за год средний вклад вырос у обеих групп, но у женщин динамика оказалась заметнее: рост на 8,6% против 7,2% у мужчин.
Согласно данным финансового маркетплейса, в десятке регионов с самой крупной средней суммой вклада на маркетплейсе лидируют Магаданская область (622 тысячи рублей), Москва (593,6 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (583,2 тысячи рублей), Камчатский край (583 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (552,8 тысячи рублей).
При этом Москва и Московская область лидируют по количеству вкладов: на столицу пришлось 68,4% всех вкладов в десятке регионов, на область - 29,6%, говорится в сообщении.
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финансы, россия, общество , москва, магаданская область, камчатский край
Финансы, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Камчатский край
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Женщины в России по итогам третьего квартала вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада - она достигла 482,5 тысячи рублей против 453,5 тысячи рублей у "сильного пола", рассказали РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".
"Клиентки маркетплейса "Финуслуги" оказались более состоятельными вкладчиками, чем клиенты-мужчины, открывая депозиты на более крупные суммы. По итогам третьего квартала 2026 года средняя сумма вклада, открытого женщинами через маркетплейс, достигла 482,5 тысячи рублей, тогда как у мужчин она составила 453,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за год средний вклад вырос у обеих групп, но у женщин динамика оказалась заметнее: рост на 8,6% против 7,2% у мужчин.
Согласно данным финансового маркетплейса, в десятке регионов с самой крупной средней суммой вклада на маркетплейсе лидируют Магаданская область (622 тысячи рублей), Москва (593,6 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (583,2 тысячи рублей), Камчатский край (583 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (552,8 тысячи рублей).
При этом Москва и Московская область лидируют по количеству вкладов: на столицу пришлось 68,4% всех вкладов в десятке регионов, на область - 29,6%, говорится в сообщении.