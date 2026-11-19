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Женщины в России вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада

Женщины в России вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада - 19.11.2026, ПРАЙМ

Женщины в России вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада

Женщины в России по итогам третьего квартала вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада - она достигла 482,5 тысячи рублей против 453,5 тысячи рублей у... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:26+0300

2026-11-19T08:26+0300

2026-11-19T08:26+0300

финансы

россия

общество

москва

магаданская область

камчатский край

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Женщины в России по итогам третьего квартала вновь обогнали мужчин по средней сумме вклада - она достигла 482,5 тысячи рублей против 453,5 тысячи рублей у "сильного пола", рассказали РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги". "Клиентки маркетплейса "Финуслуги" оказались более состоятельными вкладчиками, чем клиенты-мужчины, открывая депозиты на более крупные суммы. По итогам третьего квартала 2026 года средняя сумма вклада, открытого женщинами через маркетплейс, достигла 482,5 тысячи рублей, тогда как у мужчин она составила 453,5 тысячи рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что за год средний вклад вырос у обеих групп, но у женщин динамика оказалась заметнее: рост на 8,6% против 7,2% у мужчин. Согласно данным финансового маркетплейса, в десятке регионов с самой крупной средней суммой вклада на маркетплейсе лидируют Магаданская область (622 тысячи рублей), Москва (593,6 тысячи рублей), Чукотский автономный округ (583,2 тысячи рублей), Камчатский край (583 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (552,8 тысячи рублей). При этом Москва и Московская область лидируют по количеству вкладов: на столицу пришлось 68,4% всех вкладов в десятке регионов, на область - 29,6%, говорится в сообщении.

москва

магаданская область

камчатский край

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финансы, россия, общество , москва, магаданская область, камчатский край