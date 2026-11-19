https://1prime.ru/20261119/rossija-875367600.html

Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные $782,6 тысячи

Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные $782,6 тысячи - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные $782,6 тысячи

Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные для взаимной торговли 782,6 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:07+0300

2026-11-19T12:07+0300

2026-11-19T12:07+0300

россия

мировая экономика

грузия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875367600.jpg?1795079234

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные для взаимной торговли 782,6 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Поставки возобновились после трехмесячного перерыва, заметно увеличившись по сравнению с июнем - тогда импорт составлял всего 40,2 тысячи долларов. Рекордным в отчетном месяце стал и ввоз каштанов: в месячном выражении закупки выросли в 14 раз, до 221,23 тысячи долларов. Также заметно в месячном выражении вырос импорт фундука: к сентябрю он увеличился втрое до 1,034 миллиона долларов. При этом согласно данным службы статистики Грузии, с начала года, по итогам января-сентября, общий взаимный товарооборот двух стран вырос в годовом выражении на 12%, а основными товарами, поставляемыми в Россию, стали натуральные виноградные вина, крепкие алкогольные напитки, минеральные и пресные воды и свежие фрукты.

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, грузия