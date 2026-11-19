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Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные $782,6 тысячи
Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные $782,6 тысячи - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные $782,6 тысячи
Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные для взаимной торговли 782,6 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:07+0300
2026-11-19T12:07+0300
2026-11-19T12:07+0300
россия
мировая экономика
грузия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные для взаимной торговли 782,6 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки возобновились после трехмесячного перерыва, заметно увеличившись по сравнению с июнем - тогда импорт составлял всего 40,2 тысячи долларов.
Рекордным в отчетном месяце стал и ввоз каштанов: в месячном выражении закупки выросли в 14 раз, до 221,23 тысячи долларов.
Также заметно в месячном выражении вырос импорт фундука: к сентябрю он увеличился втрое до 1,034 миллиона долларов.
При этом согласно данным службы статистики Грузии, с начала года, по итогам января-сентября, общий взаимный товарооборот двух стран вырос в годовом выражении на 12%, а основными товарами, поставляемыми в Россию, стали натуральные виноградные вина, крепкие алкогольные напитки, минеральные и пресные воды и свежие фрукты.
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россия, мировая экономика, грузия
РОССИЯ, Мировая экономика, ГРУЗИЯ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре импортировала грузинского миндаля на рекордные для взаимной торговли 782,6 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Поставки возобновились после трехмесячного перерыва, заметно увеличившись по сравнению с июнем - тогда импорт составлял всего 40,2 тысячи долларов.
Рекордным в отчетном месяце стал и ввоз каштанов: в месячном выражении закупки выросли в 14 раз, до 221,23 тысячи долларов.
Также заметно в месячном выражении вырос импорт фундука: к сентябрю он увеличился втрое до 1,034 миллиона долларов.
При этом согласно данным службы статистики Грузии, с начала года, по итогам января-сентября, общий взаимный товарооборот двух стран вырос в годовом выражении на 12%, а основными товарами, поставляемыми в Россию, стали натуральные виноградные вина, крепкие алкогольные напитки, минеральные и пресные воды и свежие фрукты.