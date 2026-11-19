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Россия и Белоруссия создают условия для беспрепятственного движения товаров

Россия и Белоруссия создают условия для беспрепятственного движения товаров - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия создают условия для беспрепятственного движения товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников первого Делового форума Союзного государства, отметил, что правительства РФ и Белоруссии создают... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:31+0300

2026-11-19T12:31+0300

2026-11-19T12:31+0300

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белоруссия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников первого Делового форума Союзного государства, отметил, что правительства РФ и Белоруссии создают условия для беспрепятственного движения товаров и услуг, наращивания промышленной кооперации двух стран. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "Мы создаем условия для беспрепятственного движения товаров и услуг, наращивания промышленной кооперации. В фокусе внимания также – выстраивание единой аграрной политики, гармонизация финансовых рынков", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что тема форума – "Интеграция" – в полной мере отражает стратегический вектор развития российско-белорусских отношений, основанных на дружбе и добрососедстве, прочных исторических и культурных связях, взаимном доверии и уважении, стремлении наших народов к единению. Премьер-министр подчеркнул, что перед государствами стоят масштабные задачи, связанные с укреплением интеграции в Союзном государстве. По его словам, их решение невозможно без самого активного участия предпринимательского сообщества, развития деловых контактов, создания благоприятной среды для бизнес-инициатив, в том числе малых и средних предприятий, и, конечно, дальнейшего углубления сотрудничества между российскими и белорусскими регионами. Мишустин выразил уверенность в том, что выработанные на форуме идеи и предложения послужат серьезным подспорьем на этих направлениях. "Благодарю Постоянный комитет Союзного государства за инициативу проведения столь представительного экспертного мероприятия. Желаю всем участникам интересных дискуссий, успехов и всего самого доброго", - добавил он.

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россия, белоруссия, михаил мишустин