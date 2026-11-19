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Белорусские перевозчики смогут возить грузы через Россию в третьи страны

Белорусские перевозчики смогут возить грузы через Россию в третьи страны - 19.11.2026, ПРАЙМ

Белорусские перевозчики смогут возить грузы через Россию в третьи страны

Белорусские перевозчики к 2030 году смогут возить грузы через территорию Россию в третьи страны без дополнительных разрешений, сообщил посол РФ в Минске Борис... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:59+0300

2026-11-19T12:59+0300

2026-11-19T12:59+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Белорусские перевозчики к 2030 году смогут возить грузы через территорию Россию в третьи страны без дополнительных разрешений, сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Россия и Беларусь достигли высокого уровня интеграции в автотранспортных перевозках. Большая часть из них уже осуществляется без разрешений. А к 2030 году такой порядок будет действовать для белорусских перевозчиков не только на каботажные рейсы по России, но и на доставку грузов в третьи страны", - заявил Грызлов на Деловом форуме Союзного государства "Интеграция", который проходит в четверг в Москве. По словам дипломата, между двумя странами активно развивается и пассажирское автобусное сообщение. В настоящее время действуют более 70 международных автобусных маршрутов. В том числе - 37 из Москвы, 13 из Санкт-Петербурга, по четыре из Брянска и Смоленска, 3 – из Калининграда.

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