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Россия ежегодно поставляет в Узбекистан химическую продукцию на 800 млн долларов
Россия ежегодно поставляет в Узбекистан химическую продукцию на 800 млн долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия ежегодно поставляет в Узбекистан химическую продукцию на 800 млн долларов
Россия ежегодно поставляет в Узбекистан химическую продукцию на 700-800 миллионов долларов, российские компании создали в республике ряд полноценных производств | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:20+0300
2026-11-19T13:20+0300
2026-11-19T14:40+0300
россия
промышленность
узбекистан
ташкент
снг
сибур
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия ежегодно поставляет в Узбекистан химическую продукцию на 700-800 миллионов долларов, российские компании создали в республике ряд полноценных производств в данной отрасли, сообщил заместитель торгового представителя РФ в стране Игорь Камынин. "От 700 до 800 миллионов долларов ежегодно поставки российской химической продукции в Узбекистан производятся", - сказал Камынин, выступая на конгрессе "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" в Ташкенте. Он уточнил, что химическая отрасль является четвертой по значимости в торгово-экономических взаимоотношениях двух стран. "Локомотивом сотрудничества является компания "Сибур", поставляет сырье для химической промышленности, которое востребовано во многих отраслях, в том числе и в производстве труб, полипропиленовых тканей", - пояснил Камынин. "И если говорить о химических производствах, то это уже полноценные компании, которые действуют здесь, производят продукцию, которая востребована не только в Узбекистане, но и в соседних странах", - добавил замторгпреда. В качестве примера он привел компании "Щелково Агрохим", Grass, группу компаний "Арнест", а также резидентов трех технопарков - химико-индустриального "Чирчик" в Ташкентской области и аналогичного технопарка в Джизакской области, а также технопарка на территории свободно-экономической зоны "Навои".
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россия, промышленность, узбекистан, ташкент, снг, сибур
РОССИЯ, Промышленность, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, СНГ, Сибур
ТАШКЕНТ, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия ежегодно поставляет в Узбекистан химическую продукцию на 700-800 миллионов долларов, российские компании создали в республике ряд полноценных производств в данной отрасли, сообщил заместитель торгового представителя РФ в стране Игорь Камынин.
"От 700 до 800 миллионов долларов ежегодно поставки российской химической продукции в Узбекистан
производятся", - сказал Камынин, выступая на конгрессе "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ
" в Ташкенте
.
Он уточнил, что химическая отрасль является четвертой по значимости в торгово-экономических взаимоотношениях двух стран. "Локомотивом сотрудничества является компания "Сибур
", поставляет сырье для химической промышленности, которое востребовано во многих отраслях, в том числе и в производстве труб, полипропиленовых тканей", - пояснил Камынин.
"И если говорить о химических производствах, то это уже полноценные компании, которые действуют здесь, производят продукцию, которая востребована не только в Узбекистане, но и в соседних странах", - добавил замторгпреда.
В качестве примера он привел компании "Щелково Агрохим", Grass, группу компаний "Арнест", а также резидентов трех технопарков - химико-индустриального "Чирчик" в Ташкентской области и аналогичного технопарка в Джизакской области, а также технопарка на территории свободно-экономической зоны "Навои".