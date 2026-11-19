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Камынин: РФ является лидером по созданию совместных предприятий в Узбекистане

Камынин: РФ является лидером по созданию совместных предприятий в Узбекистане - 19.11.2026, ПРАЙМ

Камынин: РФ является лидером по созданию совместных предприятий в Узбекистане

Россия является лидером по созданию совместных предприятий в Узбекистане, сегодня их создано около 1 тысячи, российские компании делают ставку на создание... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:03+0300

2026-11-19T14:03+0300

2026-11-19T14:06+0300

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промышленность

узбекистан

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия является лидером по созданию совместных предприятий в Узбекистане, сегодня их создано около 1 тысячи, российские компании делают ставку на создание производств, а не торговли, рассказал заместитель торгового представителя РФ в стране Игорь Камынин. "Россия является лидером номер один по количеству совместных предприятий (в Узбекистане – ред.). Всего около тысячи совместных предприятий действует на территории Узбекистана в различных совершенно отраслях", - сказал Камынин, выступая на конгрессе "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" в Ташкенте. Он отметил, что российские компании в настоящее время делают ставку на создание производственных компаний с участием узбекского капитала. "Количество предприятий с российским капиталом в Узбекистане находится в пределах 3-3,5 тысяч из года в год. По китайским предприятиям видим совершенно другую динамику, там плюс тысяча каждый год - в основном торговые компании", - добавил Камынин. По данным узбекской официальной статистики, число предприятий с российским капиталом в Узбекистане на 1 ноября 2026 году выросло до 3 885, это второй после Китая (7 106) показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике. При этом число созданных российскими компаниями с узбекистанскими партнерами совместных предприятий превысило тысячную отметку – 1 044. У инвесторов из Китая их 979, у турецких - 595. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, узбекистан, китай, ташкент, снг