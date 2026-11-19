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Россия увеличила экспорт пшеницы через порты Балтики
Россия увеличила экспорт пшеницы через порты Балтики - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт пшеницы через порты Балтики
Россия в октябре 2026 года экспортировала 3,37 миллиона тонн пшеницы, из которых 61% был вывезен через порты Балтики, сообщил аналитический центр... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:33+0300
2026-11-19T14:33+0300
2026-11-19T14:33+0300
сельское хозяйство
россия
средняя азия
каспий
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре 2026 года экспортировала 3,37 миллиона тонн пшеницы, из которых 61% был вывезен через порты Балтики, сообщил аналитический центр "Русагротранс".
"Уточненная оценка экспорта пшеницы в октябре 2026 года составляет 3,37 миллиона тонн, из которых 2,05 миллиона тонн (61%) было вывезено через порты Балтики против 1,5 миллиона тонн (52%) в сентябре", - говорится в сообщении.
Кроме этого, порядка 350 тысяч тонн пшеницы были отправлены в направлении стран Средней Азии, а также через порты Каспия - более 300 тысяч тонн. В совокупности эти три направления составили 80% от всего октябрьского экспорта, отметили аналитики.
В центре добавили, что прогноз экспорта на ноябрь составляет 2,9-3,1 миллиона тонн. По словам аналитиков, снижение к октябрю возможно по причине традиционного для этого времени года ухудшения погодных условий в портах, а также существенного сокращения речных перевозок, начиная с середины ноября.
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сельское хозяйство, россия, средняя азия, каспий, русагротранс
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Средняя Азия, КАСПИЙ, Русагротранс
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре 2026 года экспортировала 3,37 миллиона тонн пшеницы, из которых 61% был вывезен через порты Балтики, сообщил аналитический центр "Русагротранс".
"Уточненная оценка экспорта пшеницы в октябре 2026 года составляет 3,37 миллиона тонн, из которых 2,05 миллиона тонн (61%) было вывезено через порты Балтики против 1,5 миллиона тонн (52%) в сентябре", - говорится в сообщении.
Кроме этого, порядка 350 тысяч тонн пшеницы были отправлены в направлении стран Средней Азии, а также через порты Каспия - более 300 тысяч тонн. В совокупности эти три направления составили 80% от всего октябрьского экспорта, отметили аналитики.
В центре добавили, что прогноз экспорта на ноябрь составляет 2,9-3,1 миллиона тонн. По словам аналитиков, снижение к октябрю возможно по причине традиционного для этого времени года ухудшения погодных условий в портах, а также существенного сокращения речных перевозок, начиная с середины ноября.