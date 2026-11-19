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Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва — Санкт-Петербург - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:13+0300

2026-11-19T15:13+0300

2026-11-19T15:13+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. "На ВСМ Москва-Санкт-Петербург перешли к полномасштабной стройке. 679 километров новой инфраструктуры, более 32 тысяч специалистов, 11 тысяч единиц техники", - рассказал Никитин на полях форума "Транспорт России". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, петербург