https://1prime.ru/20261119/rossija-875380180.html
Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва — Санкт-Петербург - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:13+0300
2026-11-19T15:13+0300
2026-11-19T15:13+0300
россия
бизнес
москва
санкт-петербург
петербург
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875380180.jpg?1795090431
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
"На ВСМ Москва-Санкт-Петербург перешли к полномасштабной стройке. 679 километров новой инфраструктуры, более 32 тысяч специалистов, 11 тысяч единиц техники", - рассказал Никитин на полях форума "Транспорт России".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
москва
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва, санкт-петербург, петербург
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия перешла к полномасштабной стройке ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
"На ВСМ Москва-Санкт-Петербург перешли к полномасштабной стройке. 679 километров новой инфраструктуры, более 32 тысяч специалистов, 11 тысяч единиц техники", - рассказал Никитин на полях форума "Транспорт России".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.