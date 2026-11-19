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Россия справится со всеми вызовами, заявил Никитин
Россия справится со всеми вызовами, заявил Никитин - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия справится со всеми вызовами, заявил Никитин
Вице-премьер РФ Андрей Никитин после очередной атаки ВСУ на Крымский мост выразил уверенность, что Россия и в этот раз справится со всеми вызовами. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:16+0300
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2026-11-19T15:16+0300
россия
сергей аксенов
всу
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин после очередной атаки ВСУ на Крымский мост выразил уверенность, что Россия и в этот раз справится со всеми вызовами.
Ранее в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Позднее в Минтрансе РФ сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено.
"Наша первоочередная задача - обеспечить безопасность людей и нормализовать логистику. Уверен, что и в этот раз мы справимся со всеми вызовами", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
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россия, сергей аксенов, всу
РОССИЯ, Сергей Аксенов, ВСУ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин после очередной атаки ВСУ на Крымский мост выразил уверенность, что Россия и в этот раз справится со всеми вызовами.
Ранее в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Позднее в Минтрансе РФ сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено.
"Наша первоочередная задача - обеспечить безопасность людей и нормализовать логистику. Уверен, что и в этот раз мы справимся со всеми вызовами", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".