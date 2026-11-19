https://1prime.ru/20261119/rossija-875380274.html

Россия справится со всеми вызовами, заявил Никитин

Россия справится со всеми вызовами, заявил Никитин - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия справится со всеми вызовами, заявил Никитин

Вице-премьер РФ Андрей Никитин после очередной атаки ВСУ на Крымский мост выразил уверенность, что Россия и в этот раз справится со всеми вызовами. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:16+0300

2026-11-19T15:16+0300

2026-11-19T15:16+0300

россия

сергей аксенов

всу

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875380274.jpg?1795090613

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Никитин после очередной атаки ВСУ на Крымский мост выразил уверенность, что Россия и в этот раз справится со всеми вызовами. Ранее в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Позднее в Минтрансе РФ сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено. "Наша первоочередная задача - обеспечить безопасность людей и нормализовать логистику. Уверен, что и в этот раз мы справимся со всеми вызовами", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Транспорт России".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей аксенов, всу