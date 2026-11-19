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Россия в 2027 году продолжит электрификацию БАМа, заявил Никитин

Россия в 2027 году продолжит электрификацию БАМа, заявил Никитин - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия в 2027 году продолжит электрификацию БАМа, заявил Никитин

Россия в 2027 году продолжит электрификацию БАМа, который входит в Восточный полигон, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

россия

бизнес

амур

порт ванино

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в 2027 году продолжит электрификацию БАМа, который входит в Восточный полигон, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. Он напомнил, что в этом году началась проходка второго Северомуйского тоннеля. "В 2027-м продолжим электрификацию БАМа, электротяга должна дойти до порта Ванино", - сказал вице-премьер, выступая на форуме "Транспорт России". Параллельно, продолжил Никитин, идет работа по новым тоннелям и мосту через реку Амур.

амур

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россия, бизнес, амур, порт ванино