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Россия к 2030 году увеличит провозную способность БАМа и Транссиба

Россия к 2030 году увеличит провозную способность БАМа и Транссиба - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия к 2030 году увеличит провозную способность БАМа и Транссиба

Россия к 2030 году увеличит провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до 210 миллионов тонн, сообщил вице-премьер России Андрей... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:26+0300

2026-11-19T15:26+0300

2026-11-19T15:26+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия к 2030 году увеличит провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до 210 миллионов тонн, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. "На Восточном полигоне задача та же – создавать резерв раньше, чем экономика упрется в ограничение мощности. Сегодня провозная способность БАМа и Транссиба 180 миллионов тонн. К 2030 году нужно выйти на 210 и далее", - сообщил Никитин, выступая на форуме "Транспорт России". По его словам, железнодорожные перевозки с Китаем за девять месяцев уже достигли 146 миллионов тонн.

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россия, бизнес, китай