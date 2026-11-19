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Россия к 2030 году увеличит провозную способность БАМа и Транссиба
Россия к 2030 году увеличит провозную способность БАМа и Транссиба - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия к 2030 году увеличит провозную способность БАМа и Транссиба
Россия к 2030 году увеличит провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до 210 миллионов тонн, сообщил вице-премьер России Андрей... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:26+0300
2026-11-19T15:26+0300
2026-11-19T15:26+0300
россия
бизнес
китай
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия к 2030 году увеличит провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до 210 миллионов тонн, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
"На Восточном полигоне задача та же – создавать резерв раньше, чем экономика упрется в ограничение мощности. Сегодня провозная способность БАМа и Транссиба 180 миллионов тонн. К 2030 году нужно выйти на 210 и далее", - сообщил Никитин, выступая на форуме "Транспорт России".
По его словам, железнодорожные перевозки с Китаем за девять месяцев уже достигли 146 миллионов тонн.
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россия, бизнес, китай
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия к 2030 году увеличит провозную способность Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, до 210 миллионов тонн, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
"На Восточном полигоне задача та же – создавать резерв раньше, чем экономика упрется в ограничение мощности. Сегодня провозная способность БАМа и Транссиба 180 миллионов тонн. К 2030 году нужно выйти на 210 и далее", - сообщил Никитин, выступая на форуме "Транспорт России".
По его словам, железнодорожные перевозки с Китаем за девять месяцев уже достигли 146 миллионов тонн.