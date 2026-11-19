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Россия нарастила урожай сахарной свеклы на 10%
Россия нарастила урожай сахарной свеклы на 10% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила урожай сахарной свеклы на 10%
Россия в 2026 году нарастила урожай сахарной свеклы на 10%, собрав более 50 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:32+0300
2026-11-19T15:32+0300
2026-11-19T15:32+0300
сельское хозяйство
россия
краснодарский край
тамбовская область
минсельхоз
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в 2026 году нарастила урожай сахарной свеклы на 10%, собрав более 50 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз.
"Урожай сахарной свеклы вырос на 10%. Российские аграрии собрали более 50 миллионов тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность превысила 465 центнеров с гектара – на 15,2% выше прошлогоднего уровня", - говорится в сообщении.
Лидерами по выращиванию стали Краснодарский край, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области, добавило ведомство.
Отмечается, что высокие результаты уборочной кампании позволяют полностью обеспечивать сырьем отечественные сахарные заводы.
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сельское хозяйство, россия, краснодарский край, тамбовская область, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Краснодарский край, Тамбовская область, Минсельхоз
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в 2026 году нарастила урожай сахарной свеклы на 10%, собрав более 50 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз.
"Урожай сахарной свеклы вырос на 10%. Российские аграрии собрали более 50 миллионов тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность превысила 465 центнеров с гектара – на 15,2% выше прошлогоднего уровня", - говорится в сообщении.
Лидерами по выращиванию стали Краснодарский край, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области, добавило ведомство.
Отмечается, что высокие результаты уборочной кампании позволяют полностью обеспечивать сырьем отечественные сахарные заводы.