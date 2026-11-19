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Россия нарастила урожай сахарной свеклы на 10%

Россия нарастила урожай сахарной свеклы на 10% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила урожай сахарной свеклы на 10%

Россия в 2026 году нарастила урожай сахарной свеклы на 10%, собрав более 50 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:32+0300

2026-11-19T15:32+0300

2026-11-19T15:32+0300

сельское хозяйство

россия

краснодарский край

тамбовская область

минсельхоз

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в 2026 году нарастила урожай сахарной свеклы на 10%, собрав более 50 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз. "Урожай сахарной свеклы вырос на 10%. Российские аграрии собрали более 50 миллионов тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность превысила 465 центнеров с гектара – на 15,2% выше прошлогоднего уровня", - говорится в сообщении. Лидерами по выращиванию стали Краснодарский край, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области, добавило ведомство. Отмечается, что высокие результаты уборочной кампании позволяют полностью обеспечивать сырьем отечественные сахарные заводы.

краснодарский край

тамбовская область

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сельское хозяйство, россия, краснодарский край, тамбовская область, минсельхоз