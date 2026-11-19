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Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере искусственного интеллекта

Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере искусственного интеллекта - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере искусственного интеллекта

У России есть глобальное преимущество в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:52+0300

технологии

россия

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. У России есть глобальное преимущество в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Что касается наших позиций, то у нас есть компании, которые безусловно являются лидерами не только в России, но и активно развивают свою деятельность во многих странах мира... У нас есть глобальные преимущества в этом направлении, хочу это подчеркнуть, глобальные", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.

китай

сша

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технологии, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп