https://1prime.ru/20261119/rossija-875383797.html
Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере искусственного интеллекта
Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере искусственного интеллекта - 19.11.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о глобальном преимуществе России в сфере искусственного интеллекта
У России есть глобальное преимущество в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:51+0300
2026-11-19T15:51+0300
2026-11-19T15:52+0300
технологии
россия
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875383797.jpg?1795092742
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. У России есть глобальное преимущество в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Что касается наших позиций, то у нас есть компании, которые безусловно являются лидерами не только в России, но и активно развивают свою деятельность во многих странах мира... У нас есть глобальные преимущества в этом направлении, хочу это подчеркнуть, глобальные", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. У России есть глобальное преимущество в сфере искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.
"Что касается наших позиций, то у нас есть компании, которые безусловно являются лидерами не только в России, но и активно развивают свою деятельность во многих странах мира... У нас есть глобальные преимущества в этом направлении, хочу это подчеркнуть, глобальные", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.
Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.