https://1prime.ru/20261119/rossija-875385262.html

Путин заявил, что у России есть энергия для развития ИИ

Путин заявил, что у России есть энергия для развития ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин заявил, что у России есть энергия для развития ИИ

Президент РФ Владимир Путин отметил, что у России есть энергия для развития ИИ, и назвал это ее преимуществом. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:57+0300

2026-11-19T15:57+0300

2026-11-19T16:06+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что у России есть энергия для развития ИИ, и назвал это ее преимуществом.Путин подчеркнул, что для того, чтобы развивать искусственный интеллект и дата-центры необходимо много энергии."У России есть в этом смысле преимущество, потому что мы являемся одним из лидеров в развитии ядерных технологий, мирного атома", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент также отметил, что у России есть огромный запас углеводородов, возможности в сфере гидроэнергетики и возобновляемые источники энергии."И в этом смысле у России большие конкурентные преимущества. И мы такой хороший партнер для многих стран, которые хотят развивать искусственный интеллект. А в принципе, этого хотят практически все", - добавил Путин.Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.

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россия, китай, кнр, владимир путин