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Россия готова расширять взаимодействие по Севморпути со странами АТЭС

Россия готова расширять взаимодействие по Севморпути со странами АТЭС - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова расширять взаимодействие по Севморпути со странами АТЭС

Россия готова расширять взаимодействие по Северному морскому пути со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:31+0300

2026-11-19T16:31+0300

2026-11-19T16:31+0300

россия

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

владимир путин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия готова расширять взаимодействие по Северному морскому пути со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил президент России Владимир Путин. Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. "Как вы знаете, прошел первый корабль по Северному морскому пути, и мы готовы дальше к расширению этой работы. Кстати, я говорил нашим партнерам по АТЭС, мы готовы со всеми странами, кто хочет с нами работать в этом направлении, наладить деловой контакт и реализовывать эти проекты", - сказал российский президент журналистам. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс