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Россия готова расширять взаимодействие по Севморпути со странами АТЭС
Россия готова расширять взаимодействие по Севморпути со странами АТЭС - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия готова расширять взаимодействие по Севморпути со странами АТЭС
Россия готова расширять взаимодействие по Северному морскому пути со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:31+0300
2026-11-19T16:31+0300
2026-11-19T16:31+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия готова расширять взаимодействие по Северному морскому пути со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил президент России Владимир Путин.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.
"Как вы знаете, прошел первый корабль по Северному морскому пути, и мы готовы дальше к расширению этой работы. Кстати, я говорил нашим партнерам по АТЭС, мы готовы со всеми странами, кто хочет с нами работать в этом направлении, наладить деловой контакт и реализовывать эти проекты", - сказал российский президент журналистам.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин
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РОССИЯ, КИТАЙ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия готова расширять взаимодействие по Северному морскому пути со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил президент России Владимир Путин.
Путин 18-19 ноября работает в Шэньчжэне, где состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На полях форума прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.
"Как вы знаете, прошел первый корабль по Северному морскому пути, и мы готовы дальше к расширению этой работы. Кстати, я говорил нашим партнерам по АТЭС, мы готовы со всеми странами, кто хочет с нами работать в этом направлении, наладить деловой контакт и реализовывать эти проекты", - сказал российский президент журналистам.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин