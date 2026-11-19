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Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин
Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин
Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T16:31+0300
2026-11-19T16:31+0300
2026-11-19T16:31+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что РФ всегда говорила, что надо связать Крым и оставшуюся часть территории РФ по суше.
"Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. Мы будем только усиливать там свое присутствие. В том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которую называют Новороссией", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
В четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
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Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КИТАЙ, КНР, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что РФ всегда говорила, что надо связать Крым и оставшуюся часть территории РФ по суше.
"Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. Мы будем только усиливать там свое присутствие. В том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которую называют Новороссией", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
В четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.