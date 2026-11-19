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Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин

Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым - Путин

Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:31+0300

2026-11-19T16:31+0300

2026-11-19T16:31+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет делать все, чтобы защитить сухопутную трассу в Крым, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что РФ всегда говорила, что надо связать Крым и оставшуюся часть территории РФ по суше. "Мы создали такую возможность двигаться по суше по Запорожской и по Херсонской области. Мы будем только усиливать там свое присутствие. В том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которую называют Новороссией", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР. В четверг президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.

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бизнес, россия, крым, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс