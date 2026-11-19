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Россия и Китай создадут пилотную зону сельхозсотрудничества в Приморье

Россия и Китай создадут пилотную зону сельхозсотрудничества в Приморье - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай создадут пилотную зону сельхозсотрудничества в Приморье

Россия и Китай на полях 33-го саммита АТЭС в Шэньчжэне подписали соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию российско-китайской пилотной и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:51+0300

2026-11-19T18:51+0300

2026-11-19T18:51+0300

россия

мировая экономика

приморский край

китай

дальний восток

алексей чекунков

атэс

минвостокразвития

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай на полях 33-го саммита АТЭС в Шэньчжэне подписали соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию российско-китайской пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском крае, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. "В Шэньчжэне на полях 33-го саммита АТЭС подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию российско-китайской пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском крае. Документ подписали Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и Министр сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики Чжан Чжу", - говорится в сообщении. Соглашение направлено на расширение российско-китайского взаимодействия в агропромышленном комплексе, привлечение инвестиций и современных технологий, развитие научно-технической и производственной кооперации, отметили в пресс-службе министерства. Одним из ключевых проектов демонстрационной зоны станет агропромышленный и транспортно-логистический комплекс в Шкотовском районе, в районе бухты Суходол. Проект предусматривает развитие специализированной инфраструктуры для хранения и перевалки зерна, складских и холодильных объектов, площадок по сборке и обслуживанию сельскохозяйственной техники, а также научно-демонстрационной инфраструктуры. Агропромышленный и транспортно-логистический комплекс объединит зерновой портовый терминал и маслоэкстракционный завод по переработке сои и рапса. Содействие реализации проектов окажет Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Основными направлениями сотрудничества определены растениеводство, включая выращивание сои и кукурузы, селекция и семеноводство, животноводство, аквакультура, переработка сельскохозяйственной продукции, отметили в пресс-службе.

приморский край

китай

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, приморский край, китай, дальний восток, алексей чекунков, атэс, минвостокразвития