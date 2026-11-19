https://1prime.ru/20261119/rossija-875395359.html
В России утвердили первый ГОСТ на образовательную робототехнику
В России утвердили первый ГОСТ на образовательную робототехнику - 19.11.2026, ПРАЙМ
В России утвердили первый ГОСТ на образовательную робототехнику
Первый ГОСТ на образовательную робототехнику утвердили в России, он сформировал единые требования к безопасности такой продукции, рассказали РИА Новости в... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:57+0300
2026-11-19T19:57+0300
2026-11-19T19:57+0300
технологии
россия
росстандарт
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Первый ГОСТ на образовательную робототехнику утвердили в России, он сформировал единые требования к безопасности такой продукции, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р 72964–2026 "Образовательная робототехника. Робототехнические средства обучения. Общие требования безопасности и методы испытаний", который устанавливает требования безопасности к робототехническому оборудованию, применяемому в образовательном процессе, а также определяет методы оценки их соблюдения", - сказали в ведомстве.
Глава Росстандарта Антон Шалаев в рамках Национального съезда учебной промышленности "Учпром-2026" отметил, что единые требования к безопасности робототехнических средств обучения являются важным условием развития этого сегмента учебной промышленности.
"Новый ГОСТ формирует общую нормативную основу для разработки и испытаний образовательной робототехники. Он позволит производителям ориентироваться на единые требования при проектировании продукции, а образовательным организациям – получать более полную информацию о ее возможностях и условиях безопасного применения", – отметил Шалаев, чьи слова приводятся пресс-службой.
Стандарт распространяется на учебно-методические робототехнические наборы, конструкторы, модульные платформы, образовательных роботов и робототехнические комплексы, лабораторные и учебно-практические установки. Требования ГОСТа учитывают назначение оборудования, возраст обучающихся, условия применения и заявленные производителем учебные сценарии.
Документ охватывает механическую, электрическую, функциональную и информационную безопасность, устанавливает требования к программному обеспечению, совместимости компонентов и интерфейсов, эксплуатационной документации и обслуживанию оборудования.
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технологии, россия, росстандарт
Технологии, РОССИЯ, Росстандарт
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Первый ГОСТ на образовательную робототехнику утвердили в России, он сформировал единые требования к безопасности такой продукции, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р 72964–2026 "Образовательная робототехника. Робототехнические средства обучения. Общие требования безопасности и методы испытаний", который устанавливает требования безопасности к робототехническому оборудованию, применяемому в образовательном процессе, а также определяет методы оценки их соблюдения", - сказали в ведомстве.
Глава Росстандарта Антон Шалаев в рамках Национального съезда учебной промышленности "Учпром-2026" отметил, что единые требования к безопасности робототехнических средств обучения являются важным условием развития этого сегмента учебной промышленности.
"Новый ГОСТ формирует общую нормативную основу для разработки и испытаний образовательной робототехники. Он позволит производителям ориентироваться на единые требования при проектировании продукции, а образовательным организациям – получать более полную информацию о ее возможностях и условиях безопасного применения", – отметил Шалаев, чьи слова приводятся пресс-службой.
Стандарт распространяется на учебно-методические робототехнические наборы, конструкторы, модульные платформы, образовательных роботов и робототехнические комплексы, лабораторные и учебно-практические установки. Требования ГОСТа учитывают назначение оборудования, возраст обучающихся, условия применения и заявленные производителем учебные сценарии.
Документ охватывает механическую, электрическую, функциональную и информационную безопасность, устанавливает требования к программному обеспечению, совместимости компонентов и интерфейсов, эксплуатационной документации и обслуживанию оборудования.