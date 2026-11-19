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Россия в октябре нарастила импорт яблочного сока из Грузии до рекорда
Россия в октябре нарастила импорт яблочного сока из Грузии до рекорда - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия в октябре нарастила импорт яблочного сока из Грузии до рекорда
Россия в октябре увеличила импорт яблочного сока из Грузии до рекордных 2,4 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T22:16+0300
2026-11-19T22:16+0300
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бизнес
россия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила импорт яблочного сока из Грузии до рекордных 2,4 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Закупки в месячном выражении выросли почти в пять раз, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу в 35 раз. При этом поставки самих яблок в месячном выражении выросли почти втрое - до 612,2 тысячи долларов, а в годовом выражении, напротив, сократились в то же количество раз. Кроме того, после почти полугодовой паузы возобновился импорт цитрусовых соков - сумма поставок достигла 88 тысяч долларов (против 56,1 тысячи долларов в апреле).
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бизнес, россия
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила импорт яблочного сока из Грузии до рекордных 2,4 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Закупки в месячном выражении выросли почти в пять раз, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу в 35 раз.
При этом поставки самих яблок в месячном выражении выросли почти втрое - до 612,2 тысячи долларов, а в годовом выражении, напротив, сократились в то же количество раз.
Кроме того, после почти полугодовой паузы возобновился импорт цитрусовых соков - сумма поставок достигла 88 тысяч долларов (против 56,1 тысячи долларов в апреле).