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Россия в октябре нарастила импорт яблочного сока из Грузии до рекорда

Россия в октябре нарастила импорт яблочного сока из Грузии до рекорда - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия в октябре нарастила импорт яблочного сока из Грузии до рекорда

Россия в октябре увеличила импорт яблочного сока из Грузии до рекордных 2,4 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:16+0300

2026-11-19T22:16+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила импорт яблочного сока из Грузии до рекордных 2,4 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Закупки в месячном выражении выросли почти в пять раз, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - сразу в 35 раз. При этом поставки самих яблок в месячном выражении выросли почти втрое - до 612,2 тысячи долларов, а в годовом выражении, напротив, сократились в то же количество раз. Кроме того, после почти полугодовой паузы возобновился импорт цитрусовых соков - сумма поставок достигла 88 тысяч долларов (против 56,1 тысячи долларов в апреле).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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