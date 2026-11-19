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Россия будет добиваться уменьшения торговых барьеров, заявил Решетников
Россия будет добиваться уменьшения торговых барьеров, заявил Решетников - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия будет добиваться уменьшения торговых барьеров, заявил Решетников
Россия будет добиваться практической реализации договоренностей саммита АТЭС уменьшением торговых барьеров, прокомментировал министр экономического развития... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T23:10+0300
2026-11-19T23:10+0300
2026-11-19T23:10+0300
россия
мировая экономика
максим решетников
атэс
мсп
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет добиваться практической реализации договоренностей саммита АТЭС уменьшением торговых барьеров, прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.
Ранее в четверг лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года, текст документа был опубликован на сайте Кремля.
"Несмотря на традиционно сложное согласование торгово-политических вопросов, удалось задать позитивный курс по этому вектору. Договорились улучшать торгово-инвестиционную среду и повышать надежность и устойчивость цепочек поставок. Подтвержден ориентир на сохранение открытых торговых коридоров и бесперебойного движения товаров первой необходимости. Речь не только об энергоресурсах, но и продовольствии, сельхозпродукции, удобрениях. В дальнейшем будем добиваться практической реализации этих договоренностей, в том числе через минимизацию барьеров и упрощение торговли", - сказал Решетников.
Он добавил, что при этом важно стремиться к тому, чтобы региональное сотрудничество в АТЭС опиралось на предсказуемые правила и практические возможности для бизнеса.
Кроме того, сторонам удалось продвинуть практическую повестку поддержки бизнеса. Это расширение участия МСП в региональных цепочках добавленной стоимости, снятие избыточных административных барьеров, развитие государственных цифровых платформ для бизнеса. "Отдельно закрепили значение креативных индустрий как нового источника роста торговли и занятости", - добавил министр.
Он отметил, что в декларации отражены подходы России к упрощению торговых процедур, развитию безбумажной и трансграничной электронной торговли, укреплению цифровой и транспортно-логистической связанности.
"Это не просто набор отраслевых направлений: речь идет о снижении издержек бизнеса, расширении возможностей для выхода на рынки АТЭС и укреплении экономических связей региона в условиях нарастающей фрагментации мировой торговли", - отметил Решетников.
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россия, мировая экономика, максим решетников, атэс, мсп
РОССИЯ, Мировая экономика, Максим Решетников, АТЭС, МСП
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет добиваться практической реализации договоренностей саммита АТЭС уменьшением торговых барьеров, прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.
Ранее в четверг лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года, текст документа был опубликован на сайте Кремля.
"Несмотря на традиционно сложное согласование торгово-политических вопросов, удалось задать позитивный курс по этому вектору. Договорились улучшать торгово-инвестиционную среду и повышать надежность и устойчивость цепочек поставок. Подтвержден ориентир на сохранение открытых торговых коридоров и бесперебойного движения товаров первой необходимости. Речь не только об энергоресурсах, но и продовольствии, сельхозпродукции, удобрениях. В дальнейшем будем добиваться практической реализации этих договоренностей, в том числе через минимизацию барьеров и упрощение торговли", - сказал Решетников.
Он добавил, что при этом важно стремиться к тому, чтобы региональное сотрудничество в АТЭС опиралось на предсказуемые правила и практические возможности для бизнеса.
Кроме того, сторонам удалось продвинуть практическую повестку поддержки бизнеса. Это расширение участия МСП в региональных цепочках добавленной стоимости, снятие избыточных административных барьеров, развитие государственных цифровых платформ для бизнеса. "Отдельно закрепили значение креативных индустрий как нового источника роста торговли и занятости", - добавил министр.
Он отметил, что в декларации отражены подходы России к упрощению торговых процедур, развитию безбумажной и трансграничной электронной торговли, укреплению цифровой и транспортно-логистической связанности.
"Это не просто набор отраслевых направлений: речь идет о снижении издержек бизнеса, расширении возможностей для выхода на рынки АТЭС и укреплении экономических связей региона в условиях нарастающей фрагментации мировой торговли", - отметил Решетников.