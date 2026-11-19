https://1prime.ru/20261119/rossija-875399517.html

Россия будет добиваться уменьшения торговых барьеров, заявил Решетников

Россия будет добиваться уменьшения торговых барьеров, заявил Решетников - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия будет добиваться уменьшения торговых барьеров, заявил Решетников

Россия будет добиваться практической реализации договоренностей саммита АТЭС уменьшением торговых барьеров, прокомментировал министр экономического развития... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T23:10+0300

2026-11-19T23:10+0300

2026-11-19T23:10+0300

россия

мировая экономика

максим решетников

атэс

мсп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875399517.jpg?1795119029

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия будет добиваться практической реализации договоренностей саммита АТЭС уменьшением торговых барьеров, прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников. Ранее в четверг лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года, текст документа был опубликован на сайте Кремля. "Несмотря на традиционно сложное согласование торгово-политических вопросов, удалось задать позитивный курс по этому вектору. Договорились улучшать торгово-инвестиционную среду и повышать надежность и устойчивость цепочек поставок. Подтвержден ориентир на сохранение открытых торговых коридоров и бесперебойного движения товаров первой необходимости. Речь не только об энергоресурсах, но и продовольствии, сельхозпродукции, удобрениях. В дальнейшем будем добиваться практической реализации этих договоренностей, в том числе через минимизацию барьеров и упрощение торговли", - сказал Решетников. Он добавил, что при этом важно стремиться к тому, чтобы региональное сотрудничество в АТЭС опиралось на предсказуемые правила и практические возможности для бизнеса. Кроме того, сторонам удалось продвинуть практическую повестку поддержки бизнеса. Это расширение участия МСП в региональных цепочках добавленной стоимости, снятие избыточных административных барьеров, развитие государственных цифровых платформ для бизнеса. "Отдельно закрепили значение креативных индустрий как нового источника роста торговли и занятости", - добавил министр. Он отметил, что в декларации отражены подходы России к упрощению торговых процедур, развитию безбумажной и трансграничной электронной торговли, укреплению цифровой и транспортно-логистической связанности. "Это не просто набор отраслевых направлений: речь идет о снижении издержек бизнеса, расширении возможностей для выхода на рынки АТЭС и укреплении экономических связей региона в условиях нарастающей фрагментации мировой торговли", - отметил Решетников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, максим решетников, атэс, мсп