https://1prime.ru/20261119/rossijane-875357119.html

Россияне старше 55 лет стали чаще искать работу

Россияне старше 55 лет стали чаще искать работу - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россияне старше 55 лет стали чаще искать работу

Россияне старше 55 лет стали чаще искать работу, в 2026 году увеличение числа резюме от таких соискателей в отдельных регионах РФ достигало 100%, а работодатели | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:06+0300

2026-11-19T06:06+0300

2026-11-19T06:06+0300

россия

общество

работа.ру

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне старше 55 лет стали чаще искать работу, в 2026 году увеличение числа резюме от таких соискателей в отдельных регионах РФ достигало 100%, а работодатели заинтересованы в таких кандидатах, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя гендиректора сервиса "Работа.ру", операционного директора "СберПодбора" Александра Ветеркова и данные сервиса "Работа.ру". "Активность соискателей старшего возраста увеличивается уже несколько лет. Одновременно растет интерес работодателей к кандидатам с большим профессиональным опытом", - пишет издания. Как подчеркивает газета с опорой на данные сервиса "Работа.ру", в 2024 году количество резюме специалистов старше 61 года выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 500 тысяч анкет. При этом число резюме соискателей в возрасте 51–60 лет увеличилось на 13%, а спрос на пенсионеров со стороны работодателей - на 14%, отмечают "Известия". "Тенденция сохранилась в 2025–2026 годах... В 2026 году число резюме от так называемых "серебряных" кандидатов старше 55 лет выросло на 15% в целом по стране. В отдельных регионах увеличение достигало 100%", - указывает издание.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , работа.ру