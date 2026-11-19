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Россиянам рассказали, когда можно направить маткапитал на накопительную пенсию

Россиянам рассказали, когда можно направить маткапитал на накопительную пенсию - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, когда можно направить маткапитал на накопительную пенсию

Россияне могут направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии после того, как ребенку исполнится три года, рассказала РИА Новости | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:29+0300

2026-11-19T10:29+0300

2026-11-19T10:29+0300

финансы

россия

общество

социальный фонд

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россияне могут направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии после того, как ребенку исполнится три года, рассказала РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова. "Материнский капитал в России можно использовать для формирования накопительной пенсии. Воспользоваться такой возможностью, прежде всего, вправе женщины, получившие сертификат на материнский капитал. Направить средства на накопительную пенсию можно, как правило, после достижения ребенком трех лет", - сказала Медякова. Она уточнила, что с 2024 года такое право появилось и у отдельных категорий мужчин - в частности, у единственных усыновителей, имеющих самостоятельное право на маткапитал. По словам специалиста, на пенсионные накопления разрешается перевести как всю сумму сертификата, так и ее часть. При этом Медякова обратила внимание, что воспользоваться этим способом не смогут граждане, которые уже перевели свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений. Эксперт также отметила, что для оформления выплаты нужно подать заявление о распоряжении средствами маткапитала. Сделать это можно через портал "Госуслуги", в клиентской службе Социального фонда России (СФР) или в МФЦ. При личном визите заявителю понадобится паспорт, а в отдельных случаях - бумаги, подтверждающие право на сертификат, однако большую часть сведений Социальный фонд запрашивает сам, добавила Медякова. Решение по заявлению обычно принимается в течение пяти рабочих дней. "После одобрения средства направляются не на личный банковский счет заявителя, а в систему пенсионных накоплений под управление управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда", - заключила специалист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, общество , социальный фонд